Александрова прокомментировала победу над полуфиналисткой «Ролан Гаррос» в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями после выхода в полуфинал соревнований в Линце (Австрия). В двух партиях она разгромила аргентинку Надию Подороску, которая ещё месяц назад играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 6:2, 6:1.



«После первого сета я почувствовал себя более уверенно. Надеюсь, мне удастся сохранить этот уровень до следующего матча. Посмотрим», — цитирует Александрову официальный сайт WTA.



Соперницей Екатерины по матчу 1/2 финала станет вторая сеяная из Бельгии Элисе Мертенс В параллельном полуфинал встретятся чешская теннисистка Барбора Крейчикова и представительница Беларуси Арина Соболенко.



Ранее Александрова заявила, что возвращение турниров на хардовое покрытие помогло ей в улучшении собственных результатов.