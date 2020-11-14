Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александрова прокомментировала победу над полуфиналисткой «Ролан Гаррос» в Линце

Александрова прокомментировала победу над полуфиналисткой «Ролан Гаррос» в Линце
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями после выхода в полуфинал соревнований в Линце (Австрия). В двух партиях она разгромила аргентинку Надию Подороску, которая ещё месяц назад играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 6:2, 6:1.

«После первого сета я почувствовал себя более уверенно. Надеюсь, мне удастся сохранить этот уровень до следующего матча. Посмотрим», — цитирует Александрову официальный сайт WTA.

Соперницей Екатерины по матчу 1/2 финала станет вторая сеяная из Бельгии Элисе Мертенс В параллельном полуфинал встретятся чешская теннисистка Барбора Крейчикова и представительница Беларуси Арина Соболенко.

Ранее Александрова заявила, что возвращение турниров на хардовое покрытие помогло ей в улучшении собственных результатов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020