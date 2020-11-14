Циципас — перед матчем с Тимом на ATP Finals: меня вдохновляют успехи Доминика

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча-открытия Итогового турнира АТР, в котором он встретится с представителем Австрии Домиником Тимом. Теннисисты встречались в финале прошлогоднего ATP Finals — победил Грек.
«Мы давно знакомы с Домиником, можно даже сказать, что мы дружим как на корте, так и за его пределами. Меня вдохновляют его успехи. В целом Доминик является классным парнем, за которым очень интересно наблюдать», — цитирует Циципаса официальный сайт соревнований.
Ранее состоялась жеребьёвка соревнований, по итогам которой российские теннисист Андрей Рублёв и Даниил Медведев попали в разные группы. Рублёв сыграет в группе с Циципасом и Тимом. В первый день соревнований Андрей встретится со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем.
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