Рублёв — перед дебютом на Итоговом турнире АТР: конечно же я нервничаю

«Всю жизнь ждал, чтоб сфотографироваться». 8 лет назад Рублёв мечтал о селфи с Надалем

А теперь россиянин сыграет с великим испанцем в своём дебютном матче на Итоговом чемпионате ATP. Что думают соперники друг о друге?