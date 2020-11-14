Рублёв — перед дебютом на Итоговом турнире АТР: конечно же я нервничаю

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями в преддверии дебюта на Итоговом турнире АТР.
«Конечно же нервничаю, я ведь здесь впервые. Играешь на этом турнир со всеми лучшими игроками и, конечно же, нервничаешь… Это нормально, все мы люди. Ради этого момента мы играем и каждый день работаем на тренировках.
Я очень много работал. Моя команда и вся поддержка, которая мне оказывается, даёт мне удвоенное количество энергии и вдвойне мотивирует. Я не один, а когда ты не один, справляться со сложностями становится проще, чувствуешь себя сильнее», — цитирует Рублёва официальный сайт соревнований.
По итогам жеребьёвки соревнований Рублёв сыграет в группе с Домиником Тимом, Стефаносом Циципасом и Рафаэлем Надалем. Дебютирует Андрей матчем с Надалем.
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