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Рублёв — перед дебютом на Итоговом турнире АТР: конечно же я нервничаю

Рублёв — перед дебютом на Итоговом турнире АТР: конечно же я нервничаю
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями в преддверии дебюта на Итоговом турнире АТР.

«Конечно же нервничаю, я ведь здесь впервые. Играешь на этом турнир со всеми лучшими игроками и, конечно же, нервничаешь… Это нормально, все мы люди. Ради этого момента мы играем и каждый день работаем на тренировках.

Я очень много работал. Моя команда и вся поддержка, которая мне оказывается, даёт мне удвоенное количество энергии и вдвойне мотивирует. Я не один, а когда ты не один, справляться со сложностями становится проще, чувствуешь себя сильнее», — цитирует Рублёва официальный сайт соревнований.

По итогам жеребьёвки соревнований Рублёв сыграет в группе с Домиником Тимом, Стефаносом Циципасом и Рафаэлем Надалем. Дебютирует Андрей матчем с Надалем.

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А теперь россиянин сыграет с великим испанцем в своём дебютном матче на Итоговом чемпионате ATP. Что думают соперники друг о друге?
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