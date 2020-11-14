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Новак Джокович: хочу выиграть каждый матч Итогового турнира

Новак Джокович: хочу выиграть каждый матч Итогового турнира
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился ожиданиями от Итогового турнира АТР, который стартует завтра, 15 ноября.

«Начинать турнир с пониманием того, что я уже гарантировал себе первую строчку в рейтинге по итогам года, вероятно, легче по причине меньшего давления. Тем не менее это не отменяет того, что хочу завоевать главный трофей не меньше других игроков. Хочу выиграть каждый матч в Лондоне.

Очень хочу завершить сезон самым позитивным образом. Надеюсь, опыт, который получил за годы выступлений на Итоговом турнире, поможет и в этот раз», — цитирует Джоковича официальный сайт соревнований.

На групповом этапе соревнований соперниками Новака станут россиянин Даниил Медведев, аргентинец Диего Шварцман и немец Александр Зверев.

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