Новак Джокович: хочу выиграть каждый матч Итогового турнира

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился ожиданиями от Итогового турнира АТР, который стартует завтра, 15 ноября.



«Начинать турнир с пониманием того, что я уже гарантировал себе первую строчку в рейтинге по итогам года, вероятно, легче по причине меньшего давления. Тем не менее это не отменяет того, что хочу завоевать главный трофей не меньше других игроков. Хочу выиграть каждый матч в Лондоне.



Очень хочу завершить сезон самым позитивным образом. Надеюсь, опыт, который получил за годы выступлений на Итоговом турнире, поможет и в этот раз», — цитирует Джоковича официальный сайт соревнований.



На групповом этапе соревнований соперниками Новака станут россиянин Даниил Медведев, аргентинец Диего Шварцман и немец Александр Зверев.