Джокович: для победы над Медведевым на ATP Finals мне нужно показать лучший теннис

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Итогового турнира АТР. Его соперниками по группе «Токио» станут россиянин Даниил Медведев, аргентинец Диего Шварцман и немец Александр Зверев.
«У Шварцмана — дебют на ATP Finals. Он, вероятно, не будет чувствовать никакого давления. Диего провёл великолепный сезон и определённо заслужил стать частью Итогового турнира. Очень уважаю его.
Зверев и Медведев, вероятно, показывают свой лучший теннис в условиях крытого корта. Они выиграли два турнира подряд и встретились в финальном матче «Мастерса» в Париже. Парни очень высокие, оба имеют отличную подачу и мощное оружие в виде ударов — как бэкхендов, так и форхендов.
И Даниил и Алекс — сформировавшиеся игроки, с похожим стилем игры. Чтобы победить их, мне потребуется показать свой лучший теннис, особенно с учётом игры в помещении", — цитирует Джоковича официальный сайт соревнований.
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