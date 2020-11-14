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Джокович: для победы над Медведевым на ATP Finals мне нужно показать лучший теннис

Джокович: для победы над Медведевым на ATP Finals мне нужно показать лучший теннис
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Итогового турнира АТР. Его соперниками по группе «Токио» станут россиянин Даниил Медведев, аргентинец Диего Шварцман и немец Александр Зверев.

«У Шварцмана — дебют на ATP Finals. Он, вероятно, не будет чувствовать никакого давления. Диего провёл великолепный сезон и определённо заслужил стать частью Итогового турнира. Очень уважаю его.

Зверев и Медведев, вероятно, показывают свой лучший теннис в условиях крытого корта. Они выиграли два турнира подряд и встретились в финальном матче «Мастерса» в Париже. Парни очень высокие, оба имеют отличную подачу и мощное оружие в виде ударов — как бэкхендов, так и форхендов.

И Даниил и Алекс — сформировавшиеся игроки, с похожим стилем игры. Чтобы победить их, мне потребуется показать свой лучший теннис, особенно с учётом игры в помещении", — цитирует Джоковича официальный сайт соревнований.

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