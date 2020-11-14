Уимблдон получит страховку за отмену турнира-2020 в размере € 194 млн

Ассоциация лаун-тенниса, организовывающая Уимблдон, стоит в очереди на получение страховой выплаты в размере € 194 млн, которая предусматривается за отмену проведения соревнований. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на потерю большой суммы средств из-за пандемии коронавируса, Уимблдон не пострадает от нехватки средств, так как организаторы турнира решили обналичить страховой полис, тонко предусматривающий выплату в случае всемирной пандемии.

Сумма значительно недооценивалась: ожидалось, что Ассоциация лаун-тенниса получит чуть более € 100 млн. Стоимость страховки для организаторов составляла € 1,5 млн в год.

1 апреля 2020 года стало известно, что проведение Уимблдона в текущем сезоне отменяется в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Турнир был отменён впервые со времён Второй мировой войны.