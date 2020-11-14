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Джокович спародировал празднование Роналду. Португалец ответил

Джокович спародировал празднование Роналду. Португалец ответил
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович выложил видеоролик, как он пародирует празднование нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Видео можно посмотреть на странице Джоковича в «Твиттере».

«Как у меня получилось?» — спросил Джокович, отметив официальный аккаунт Роналду в «Твиттере».

«Неплохо, бро», — ответил португалец в реплаях к записи.

33-летний теннисист находится на первом месте в мировом рейтинге АТР. Серб стал одним из восьми участников Итогового чемпионата АТР. На групповом этапе соревнований соперниками Новака станут россиянин Даниил Медведев, аргентинец Диего Шварцман и немец Александр Зверев.

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