Маррей — о матче Рублёва с Надалем: Андрею придётся много защищаться

Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Андрея Рублёва и испанца Рафаэля Надаля на Итоговом турнире АТР.



«Думаю, Рафа должен справиться со своей игрой, если включит собственную мощь. Не все эксперты отмечают то, как много двигаются его соперники, и то, что именно Рафа заставляет их это делать. В матче с Рублёвым будет такая же история – Андрею придётся много защищаться, бегая по задней линии.



В свою очередь Рафа тоже умеет отлично защищаться, особенно когда подключает резанный удар с бэкхенда. Он посылает мячи так низко, что у соперников практически нет шансов ответить ударом навылет», — цитирует Маррея Tennis Majors.

Помимо Рублёва и Надаля в группе «Токио» также будут соревноваться грек Стефанос Циципас и австриец Доминик Тим.

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