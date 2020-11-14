Маррей – о Медведеве: со стороны он выглядит забавно, но в то же время он очень эффективен

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве, который сыграет на итоговом турнире ATP в Лондоне.



«Условия в Лондоне хорошо подходят для него. В прошлом году он вёл 5:1 в игре с Надалем, однако всё-таки упустил преимущество. Но тогда он провёл много игр, поэтому концовка сезона получилась тяжелой. Но в этом году это уже не будет оправданием ни для него, ни для других теннисистов. В этом сезоне была долгая пауза, так что к итоговому турниру все подойдут довольно отдохнувшими.



Даниил очень нетипичный теннисист. Возможно, его игра не смотрится такой красивой, как у других игроков, но на корте он очень умело использует свои лучшие качества. Он меняет стратегию по ходу поединков – этим могут похвастать далеко не все теннисисты. Для своего роста он хорошо двигается и добирается почти до всех мячей.



Всем нравится игры с участием Федерера. Благодаря стилю его игры. Но с Медведевым ситуация иная. Со стороны он иногда выглядит забавно, но в то же время он очень эффективен. Он хорошо защищается за счёт длины рук и принимает подачу глубоко под заднюю линию. Лучше выглядеть не очень хорошо, но побеждать, чем наоборот», — сказал Маррей в разговоре с французский теннисистом Гаэле Монфисе на его канале канале на платформе Twitch.



Напомним, четвёртая ракетка мира, Медведев, второй год подряд квалифицировавшийся на итоговый турнир. Он выступит в группе «Токио» с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом. Соревнования пройдут с 15 по 22 ноября.

Медведев попал в группу с Джоковичем на Итоговом турнире АТР, Рублёв — с Надалем