Даниил Медведев — об Итоговом турнире: хочу выиграть как можно больше поединков

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о предстоящем Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне.



«С первой же игры хочу продемонстрировать хороший теннис и постараться выиграть как можно больше поединков.

Рад вернуться сюда. Ведь сам факт попадания на Итоговый турнир говорит о том, что ты один из лучших игроков сезона. Это уже здорово. Прошлый год получился не совсем таким, как я ожидал. Но это ведь тоже опыт, хоть и не совсем хороший. В этом вся суть», — приводит слова Медведева Tennis Majors.



Даниил Медведев второй год подряд квалифицируется на Итоговый турнир. Он выступит в группе «Токио» с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом. Соревнования пройдут с 15 по 22 ноября.