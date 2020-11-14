Даниил Медведев — об Итоговом турнире: хочу выиграть как можно больше поединков

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о предстоящем Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне.
«С первой же игры хочу продемонстрировать хороший теннис и постараться выиграть как можно больше поединков.
Рад вернуться сюда. Ведь сам факт попадания на Итоговый турнир говорит о том, что ты один из лучших игроков сезона. Это уже здорово. Прошлый год получился не совсем таким, как я ожидал. Но это ведь тоже опыт, хоть и не совсем хороший. В этом вся суть», — приводит слова Медведева Tennis Majors.
Даниил Медведев второй год подряд квалифицируется на Итоговый турнир. Он выступит в группе «Токио» с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом. Соревнования пройдут с 15 по 22 ноября.
- 14 ноября 2020
-
19:04
-
18:36
-
18:26
-
17:45
-
17:34
-
16:53
-
16:35
-
15:51
-
15:14
-
14:18
-
12:58
-
11:49
-
10:38
-
09:56
-
09:25
-
07:26
-
01:03
- 13 ноября 2020
-
23:54
-
23:01
-
21:18
-
21:08
-
19:42
-
18:42
-
16:24
-
15:35
-
14:28
-
13:44
-
13:12
-
12:32
-
10:46
-
09:21
-
01:43
- 12 ноября 2020
-
22:39
-
22:35
-
21:47