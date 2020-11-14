Александрова не сумела выйти в финал турнира в Линце, уступив Мертенс

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в полуфинале турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия), одержала победу со счётом 2:6, 6:1, 7:5 над россиянкой Екатериной Александровой. Матч продолжался 2 часа 7 минут.
Мертенс 7 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. Александрова подала три эйса, трижды ошиблась на подаче и использовал 5 шансов из 9 взять подачу соперницы.
В четвертьфинале Мертенс со счётом 6:4, 6:1 обыграла другую российскую теннисистку, Веронику Кудерметову.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Александрова — Мертенс на турнире в Линце.
В финале 15 ноября Элисе сыграет с победительницей поединка между белорусской Ариной Соболенко и чешской теннисисткой Барбарой Крейчиковой.
Действующей чемпионкой турнира является 16-летняя американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она со счётом 6:3, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.
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