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Александрова не сумела выйти в финал турнира в Линце, уступив Мертенс

Александрова не сумела выйти в финал турнира в Линце, уступив Мертенс
Теннис / WTA 0

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в полуфинале турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия), одержала победу со счётом 2:6, 6:1, 7:5 над россиянкой Екатериной Александровой. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

Мертенс 7 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. Александрова подала три эйса, трижды ошиблась на подаче и использовал 5 шансов из 9 взять подачу соперницы.

В четвертьфинале Мертенс со счётом 6:4, 6:1 обыграла другую российскую теннисистку, Веронику Кудерметову.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Александрова — Мертенс на турнире в Линце.

В финале 15 ноября Элисе сыграет с победительницей поединка между белорусской Ариной Соболенко и чешской теннисисткой Барбарой Крейчиковой.

Действующей чемпионкой турнира является 16-летняя американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она со счётом 6:3, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.

Линц. 1/2 финала
14 ноября 2020, суббота. 16:40 МСК
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 5
2 		6 7
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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