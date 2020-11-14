Александр Зверев – об обвинениях в свой адрес: родители меня таким не воспитывали

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался по поводу обвинений, которые выдвинула против него бывшая девушка, Ольга Шарыпова. Россиянка обвинила теннисиста в домашнем насилии.
«Многие спрашивали, почему я хранил молчание, почему ничего не говорил. Очень жаль, что эти обвинения были выдвинуты, но они совершенно не соответствуют действительности.
Они просто безосновательны. У нас были взлёты и падения, но то, как наши отношения описываются, не соответствует действительности. Я не такой, родители меня таким не воспитывали.
Грустно осознавать то влияние, которое могут иметь эти ложные обвинения, на спорт, на общественное мнение, на меня. Искренне прошу прощения, что спорт перестал быть в центре внимания», — приводит слова Зверева Tennis Head.
Зверев примет участие в Итоговом турнире ATP, который стартует завтра, 15 ноября, в Лондоне. Александр попал в группу «Токио», где сыграет с сербом Новаком Джоковичем, россиянином Даниилом Медведевым и аргентинцем Диего Шварцманом.
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