Александр Зверев – об обвинениях в свой адрес: родители меня таким не воспитывали

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался по поводу обвинений, которые выдвинула против него бывшая девушка, Ольга Шарыпова. Россиянка обвинила теннисиста в домашнем насилии.



«Многие спрашивали, почему я хранил молчание, почему ничего не говорил. Очень жаль, что эти обвинения были выдвинуты, но они совершенно не соответствуют действительности.



Они просто безосновательны. У нас были взлёты и падения, но то, как наши отношения описываются, не соответствует действительности. Я не такой, родители меня таким не воспитывали.



Грустно осознавать то влияние, которое могут иметь эти ложные обвинения, на спорт, на общественное мнение, на меня. Искренне прошу прощения, что спорт перестал быть в центре внимания», — приводит слова Зверева Tennis Head.



Зверев примет участие в Итоговом турнире ATP, который стартует завтра, 15 ноября, в Лондоне. Александр попал в группу «Токио», где сыграет с сербом Новаком Джоковичем, россиянином Даниилом Медведевым и аргентинцем Диего Шварцманом.

«Я хотела убежать. Но Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет» Откровенное признание «Чемпионату» бывшей подруги теннисиста Александра Зверева.