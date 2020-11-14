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Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA в Линце

Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA в Линце
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в полуфинале турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия), со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграла чешку Барбору Крейчикову. Матч продолжался 2 часа 5 минут.

Соболенко 14 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. Крейчикова подала 10 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и использовала 3 шанса из 5 взять подачу соперницы.

В финале 15 ноября Арина сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, которая в полуфинале со счётом 2:6, 6:1, 7:5 одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой.

Действующей чемпионкой турнира является 16-летняя американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она со счётом 6:3, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.

Линц. 1/2 финала
14 ноября 2020, суббота. 19:00 МСК
Арина Соболенко
11
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Барбора Крейчикова
74
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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