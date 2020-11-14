Арина Соболенко вытеснила Серену Уильямс из топ-10 после выхода в финал турнира в Линце

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над чешкой Барборой Крейчиковой в полуфинале турнира в Линце (Австрия) гарантировала себе возвращение в топ-10. Оттуда она вытеснит 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс, которая в данный момент занимает 10-е место в рейтинг-листе WTA.
Это стало возможным во многом благодаря уникальному достижению Соболенко на турнире категории Premier в Остраве — белоруска стала чемпионкой и в одиночном, и в парном разряде. Это первый победный дубль в карьере 22-летней Арины. Никогда прежде Соболенко не заканчивала сезон в десятке мирового рейтинга.
Завтра, 15 ноября, в финале турнира WTA в Линце Арина встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, которая в полуфинале со счётом 2:6, 6:1, 7:5 победила россиянку Екатерину Александрову.
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