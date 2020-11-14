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«Готовлю организм к употреблению имбирного хлеба». Мария Шарапова показала тренировку

«Готовлю организм к употреблению имбирного хлеба». Мария Шарапова показала тренировку
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова разместила на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В ролике можно увидеть, как Мария усиленно занимается с гантелями, выполняя различные упражнения. Кроме того, спортсменка практикуется на велотренажёре. В качестве саундтрека для видео Мария выбрала одну из рождественских песен.

«Ещё не время для рождественских мелодий? Упс. Просто готовлю организм к употреблению имбирного хлеба», — прокомментировала видео Шарапова.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В феврале 2020 года россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры.

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