Линцский торт с 10 свечами. Арину Соболенко поздравили с возвращением в топ-10

Пресс-служба турнира WTA в Линце на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовала пост, посвящённый возвращению белорусской теннисистки Арины Соболенко в топ-10.



«Линцский торт с 10 свечами. Достигнув финала, Соболенко опередила Серену Уильямс и вновь вошла в топ-10», — говорится в сообщении.

Фото можно посмотреть на странице турнира в Линце в «Твиттере».

Напомним, после победы над чешкой Барборой Крейчиковой в полуфинале турнира в Линце (Австрия) Соболенко гарантировала возвращение в топ-10. Она вытеснит 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс, которая в данный момент занимает 10-е место в рейтинг-листе WTA.

Завтра, 15 ноября, Арина сыграет в финале с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, которая в полуфинале со счётом 2:6, 6:1, 7:5 победила россиянку Екатерину Александрову.