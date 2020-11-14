Циципас — об Итоговом турнире ATP: защита титула стала бы лучшим, что могло случиться

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от предстоящего Итогового турнира АТР, который стартует завтра, 15 ноября, в Лондоне.



«Каждый раз, когда я снова оказываюсь здесь, ощущаю волнение. Это как место встречи для тех, кто добился хороших результатов в году: каждый может вернуться сюда, чтобы отпраздновать успехи. Для меня большая честь принимать участие в этом турнире.



Очень рад, что попал в число восьми игроков и буду защищать титул. Знаю, это будет непросто, но я очень хорошо потрудился. Защита титула стала бы лучшим, что могло случиться со мной в этом году. Но, конечно, добиться этого можно, двигаясь шаг за шагом», — цитирует Циципаса официальный сайт соревнований.



Напомним, в матче открытия Стефанос встретится с австрийцем Домиником Тимом. Теннисисты уже играли в финале прошлогоднего ATP Finals, и тогда победил теннисист из Греции. Циципасу предстоит также встретиться с россиянином Андреем Рублёвым и испанцем Рафаэлем Надалем.

Медведева и Рублёва развели по разным группам. Будет ли на Итоговом турнире русский финал? По результатам жеребьёвки Медведев попал в квартет с Джоковичем, а Рублёв – с Надалем.