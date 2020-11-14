Циципас — об Итоговом турнире ATP: защита титула стала бы лучшим, что могло случиться

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от предстоящего Итогового турнира АТР, который стартует завтра, 15 ноября, в Лондоне.
«Каждый раз, когда я снова оказываюсь здесь, ощущаю волнение. Это как место встречи для тех, кто добился хороших результатов в году: каждый может вернуться сюда, чтобы отпраздновать успехи. Для меня большая честь принимать участие в этом турнире.
Очень рад, что попал в число восьми игроков и буду защищать титул. Знаю, это будет непросто, но я очень хорошо потрудился. Защита титула стала бы лучшим, что могло случиться со мной в этом году. Но, конечно, добиться этого можно, двигаясь шаг за шагом», — цитирует Циципаса официальный сайт соревнований.
Напомним, в матче открытия Стефанос встретится с австрийцем Домиником Тимом. Теннисисты уже играли в финале прошлогоднего ATP Finals, и тогда победил теннисист из Греции. Циципасу предстоит также встретиться с россиянином Андреем Рублёвым и испанцем Рафаэлем Надалем.
- 14 ноября 2020
-
23:23
-
22:48
-
22:30
-
21:50
-
21:24
-
20:54
-
19:04
-
18:36
-
18:26
-
17:45
-
17:34
-
16:53
-
16:35
-
15:51
-
15:14
-
14:18
-
12:58
-
11:49
-
10:38
-
09:56
-
09:25
-
07:26
-
01:03
- 13 ноября 2020
-
23:54
-
23:01
-
21:18
-
21:08
-
19:42
-
18:42
-
16:24
-
15:35
-
14:28
-
13:44
-
13:12
-
12:32