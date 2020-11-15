Соболенко: в начале турнира сказала, что было бы здорово сыграть с Мертенс в финале

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над чешкой Барборой Крейчиковой в полуфинале турнира в Линце (Австрия). Также Арина поделилась мнением о предстоящем финале, который состоится сегодня, 15 ноября. В решающей игре белоруска встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, которая в полуфинале одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой.
«Для меня это был непростой матч. Барбора играла очень хорошо. У меня не всё получалось, но я старалась изо всех сил. Очень счастлива, что в конце концов добилась победы. Очень благодарна команде и тренеру.
В начале турнира я сказала, что было бы здорово сыграть с Элисе в финале. И теперь это случилось. Меня это радует. Элисе — отличный игрок. Каждая наша игра проходила на высшем уровне. Это всегда напряжённый бой, так что я очень жду начало этого поединка», — приводит слова Соболенко WTA.
Отметит, что ранее Соболенко выступала с Мертенс в паре. На турнире Premier в Остраве (Чехия) они завоевали титул в парном разряде, обыграв в финале канадку Габриэлу Дабровски и бразильянку Луизу Стефани.
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