Чесноков: победитель матча Медведев — Зверев практически гарантирует себе выход из группы

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева на предстоящем Итоговом турнире ATP, который стартует сегодня, 15 ноября, в Лондоне.
«Это хороший жребий для Медведева, ему по силам выйти в полуфинал. На «Мастерсе» в Париже он легко обыграл Шварцмана и провёл отличный матч со Зверевым. Первый сет был сложным, но затем Даня переломил ход встречи, а в третьем просто разгромил немца. Сейчас они снова встретятся с Сашей в первом туре.
А на Итоговом (впрочем, как и на любом «Мастерсе») первый матч — самый сложный. Иногда тебе кажется, что ты готов хорошо, но с самого начала игра может не пойти, а исправить ситуацию будет чрезвычайно сложно. Так что многое для перспектив Медведева в Лондоне будет зависеть от того, обыграет он Зверева или нет. Победитель встречи практически гарантирует себе выход из группы», — приводит слова Чеснокова «Известия».
Даниил Медведев второй год подряд квалифицируется на Итоговый турнир. Он выступит в группе «Токио» с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.
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