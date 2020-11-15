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Соболенко — о 8 победах подряд: мне многое дал матч, в котором я отыгралась с 0:6, 0:4

Соболенко — о 8 победах подряд: мне многое дал матч, в котором я отыгралась с 0:6, 0:4
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисист Арина Соболенко прокомментировала удачную концовку сезона. Вчера уроженка Минска пробилась в финал соревнований в Линце (Австрия), выиграв восьмой матч подряд.

«Сейчас крайне довольна своим уровнем игры и результатами. Особенно нужно отметить победу в Остраве, где я отыгралась со счёта 0:6, 0:4 — тот матч дал мне многое как в подготовке, так и в психологическом настрое. Да, зачастую такие матчи нужны именно для того, чтобы дать мощный толчок.

Удивлена ли своим текущим уровнем? Нет, я очень много для этого работала. Ценю вклад своей команды и тренера в частности», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

В решающем матче соревнований в Линце белоруска встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, которая в полуфинале одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой. Соболенко и Мертенс — хорошие подруги, регулярно выступающие в паре.

Соболенко: в начале турнира сказала, что было бы здорово сыграть с Мертенс в финале
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