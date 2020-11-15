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Маррей — о проигранном матче Федереру 0:6, 1:6: после игры Моуриньо молча обнял меня

Маррей — о проигранном матче Федереру 0:6, 1:6: после игры Моуриньо молча обнял меня
Теннис / ATP 0

Двукратный олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира из Шотландии Энди Маррей вспомнил поражение, которое он потерпел от Роджера Федерера на Итоговом турнире 2014 года. Встреча завершилась с разгромным счётом в пользу швейцарца — 6:0, 6:1.

«Было ужасно. Было стыдно. Очень стыдно. Я проигрывал — 0:6, 0:5, смог выиграть один гейм, но даже в тот момент мне было стыдно.

Разочарованы были все. Люди купили билеты, пришли на большой матч, а там такое… Встреча завершилась за час без какого-либо намёка на борьбу.

После игры принял душ, вышел из раздевалки и увидел в коридоре Жозе Моуриньо (известный футбольный тренер, долгое время работающий в Англии. — Прим. „Чемпионата“). Он молча обнял меня, и всё, даже не сказал ни слова. Мне стало немного легче», — цитирует Маррея Tennis Majors.

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