Маррей — о проигранном матче Федереру 0:6, 1:6: после игры Моуриньо молча обнял меня

Двукратный олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира из Шотландии Энди Маррей вспомнил поражение, которое он потерпел от Роджера Федерера на Итоговом турнире 2014 года. Встреча завершилась с разгромным счётом в пользу швейцарца — 6:0, 6:1.
«Было ужасно. Было стыдно. Очень стыдно. Я проигрывал — 0:6, 0:5, смог выиграть один гейм, но даже в тот момент мне было стыдно.
Разочарованы были все. Люди купили билеты, пришли на большой матч, а там такое… Встреча завершилась за час без какого-либо намёка на борьбу.
После игры принял душ, вышел из раздевалки и увидел в коридоре Жозе Моуриньо (известный футбольный тренер, долгое время работающий в Англии. — Прим. „Чемпионата“). Он молча обнял меня, и всё, даже не сказал ни слова. Мне стало немного легче», — цитирует Маррея Tennis Majors.
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