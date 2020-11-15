Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас: лучший из тех, кого обыгрывал? Надаль

Циципас: лучший из тех, кого обыгрывал? Надаль
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас сказал, кто из топ-игроков, кого ему удавалось обыграть, по его мнению, лучший. На выбор ему дали Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Александра Зверева и Доминика Тима.

«Думаю, Надаль лучший. С ним всегда очень тяжело играть, особенно на грунте. Впрочем, Джокович невероятен на приёме. Выбрать между ними очень-очень сложно», — цитирует Циципаса The New York Times.

Циципас и Надаль встречались шесть раз и в пяти случаях побеждал испанец. Единственная победа Стефаноса случилась на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде в 2019 году.

Циципас и Джокович также встречались шесть раз. В этом случае Стефанос может похвастаться двумя победами — на Rojers Cup 2018 и «Мастерсе» в Шанхае 2019 года.

Циципас — об Итоговом турнире ATP: защита титула стала бы лучшим, что могло случиться
Медведева и Рублёва развели по разным группам. Будет ли на Итоговом турнире русский финал?
По результатам жеребьёвки Медведев попал в квартет с Джоковичем, а Рублёв – с Надалем.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020