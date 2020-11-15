Циципас: лучший из тех, кого обыгрывал? Надаль
Греческий теннисист Стефанос Циципас сказал, кто из топ-игроков, кого ему удавалось обыграть, по его мнению, лучший. На выбор ему дали Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Александра Зверева и Доминика Тима.
«Думаю, Надаль лучший. С ним всегда очень тяжело играть, особенно на грунте. Впрочем, Джокович невероятен на приёме. Выбрать между ними очень-очень сложно», — цитирует Циципаса The New York Times.
Циципас и Надаль встречались шесть раз и в пяти случаях побеждал испанец. Единственная победа Стефаноса случилась на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде в 2019 году.
Циципас и Джокович также встречались шесть раз. В этом случае Стефанос может похвастаться двумя победами — на Rojers Cup 2018 и «Мастерсе» в Шанхае 2019 года.
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