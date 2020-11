Участников Итогового турнира АТР представили в виде персонажей видеоигры Among Us

Теннисисты, которые уже сегодня, 15 ноября, стартуют на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне, были представлены пресс-службой АТР в виде персонажей сверхпопулярной этой осенью видеоигры Among Us.



Так, Андрей Рублёв показан с гитарой, а на Данииле Медведеве надета шапка-ушанка. Возле испанца Рафаэля Надаля стоят его легендарные баночки с напитками, а грек Стефанос Циципас, ведущий блог в YouTube, держит в руках видеокамеру. У Доминика Тима за спиной — кубок победителя US Open, а фанат футбола Диего Шварцман пинает мяч.

Фото доступно в официальном «твиттере» АТР.



Ранее состоялась жеребьёвка престижных соревнований, по итогам которой два российских теннисиста были разведены по разным группам. Андрей Рублёв стартует на турнире сегодня — его соперником станет Рафаэль Надаль.