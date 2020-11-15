Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Участников Итогового турнира АТР представили в виде персонажей видеоигры Among Us

Участников Итогового турнира АТР представили в виде персонажей видеоигры Among Us
Теннис / ATP 0

Теннисисты, которые уже сегодня, 15 ноября, стартуют на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне, были представлены пресс-службой АТР в виде персонажей сверхпопулярной этой осенью видеоигры Among Us.

Так, Андрей Рублёв показан с гитарой, а на Данииле Медведеве надета шапка-ушанка. Возле испанца Рафаэля Надаля стоят его легендарные баночки с напитками, а грек Стефанос Циципас, ведущий блог в YouTube, держит в руках видеокамеру. У Доминика Тима за спиной — кубок победителя US Open, а фанат футбола Диего Шварцман пинает мяч.

Фото доступно в официальном «твиттере» АТР.

Ранее состоялась жеребьёвка престижных соревнований, по итогам которой два российских теннисиста были разведены по разным группам. Андрей Рублёв стартует на турнире сегодня — его соперником станет Рафаэль Надаль.

«Победив в Москве, я вздохнул с облегчением». Прорыв Рублёва начался с Кубка Кремля
Как на московском турнире зажигались звёзды, и за какой клуб КХЛ болеет швейцарец Марк Россе.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020