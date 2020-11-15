Тим: чувствую себя прекрасно. Уже на следующей неделе смог бы отправиться в Австралию

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о физической готовности накануне старта Итогового турнира АТР.
«В прошлом году чувствовал себя не лучшим образом по причине болезни. Сегодня же всё прекрасно как психологически, так и физически. Наверное, на следующей неделе смог бы даже отправиться в Австралию.
Невзирая на это, нельзя не отметить факт длительного пребывания в «пузыре». Это утомляет, поэтому после Итогового постараюсь максимально отдохнуть от таких условий. Не стоит забывать, что в Австралии нас снова ждут затяжной карантин, «пузырь» и прочие вещи», — цитирует Тима Tennis Majors.
По итогам жеребьёвки группового этапа Итогового турнира АТР Тим попал в квартет «Лондон-2020», где его соперниками станут Андрей Рублёв (Россия), Рафаэль Надаль (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).
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