Рублёв: обожаю шахматы и иногда играю с Медведевым. Впрочем, Даниилу не хватает терпения

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём увлечении шахматами.



«Я обожаю шахматы. Конечно, мне не нравится играть с соперниками, которые раздумывают над каждым ходом по 10 минут, ведь сам я думаю от силы пару минут. Да и то, в начале игры я практически не беру паузы, начинаю размышлять и продумывать ходы только если начинается близкая игра.



Играю с Медведевым в шахматы, но ему не хватает терпения. Как видите, между терпением в шахматах и теннисе есть разница», — цитирует Рублёва Tennis Majors.



Сегодня, 15 ноября, Андрей дебютирует на Итоговом турнире АТР в Лондоне. В первом же матче он сыграет со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. На эти же соревнования квалифицировался Даниил Медведев, с которым Рублёв может встретиться не ранее полуфинала.