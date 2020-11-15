Рублёв: обожаю шахматы и иногда играю с Медведевым. Впрочем, Даниилу не хватает терпения

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём увлечении шахматами.
«Я обожаю шахматы. Конечно, мне не нравится играть с соперниками, которые раздумывают над каждым ходом по 10 минут, ведь сам я думаю от силы пару минут. Да и то, в начале игры я практически не беру паузы, начинаю размышлять и продумывать ходы только если начинается близкая игра.
Играю с Медведевым в шахматы, но ему не хватает терпения. Как видите, между терпением в шахматах и теннисе есть разница», — цитирует Рублёва Tennis Majors.
Сегодня, 15 ноября, Андрей дебютирует на Итоговом турнире АТР в Лондоне. В первом же матче он сыграет со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. На эти же соревнования квалифицировался Даниил Медведев, с которым Рублёв может встретиться не ранее полуфинала.
- 15 ноября 2020
-
16:25
-
15:29
-
14:00
-
13:50
-
13:02
-
10:27
-
09:42
-
03:36
-
00:58
-
00:45
- 14 ноября 2020
-
23:23
-
22:48
-
22:30
-
21:50
-
21:24
-
20:54
-
19:04
-
18:36
-
18:26
-
17:45
-
17:34
-
16:53
-
16:35
-
15:51
-
15:14
-
14:18
-
12:58
-
11:49
-
10:38
-
09:56
-
09:25
-
07:26
-
01:03
- 13 ноября 2020
-
23:54
-
23:01