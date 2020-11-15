Андрей Рублёв: отказываться от того, чтобы стать знаменитым, не про меня

Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал, как относится к тому, чтобы стать знаменитым.



«Да, я не против того, чтобы стать знаменитым. Хотя в каком-то смысле я спокойный человек. Например, мне нравится побыть одному или что-то в этом роде. И я не люблю, когда вокруг меня много людей. Мне по душе, когда вокруг близкие люди. Но отказываться от того, чтобы стать знаменитым, не про меня.



Да, я бы хотел этого, потому что, в конце концов, это принесёт мне только пользу. У меня увеличится число болельщиков, людей, кто, будет переживать за меня. Так или иначе, это неотъемлемый атрибут всех первоклассных спортсменов. От славы просто никуда не деться. Так что в конце концов если слава пройдёт мимо меня, мне придётся заняться другой работой», — цитирует Рублёва Tennis Majors.

Сегодня, 15 ноября, Андрей дебютирует на Итоговом турнире АТР в Лондоне. В первом матче он сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Помимо Надаля в группе с Рублёвым австриец Доминик Тим и грек Стефанос Циципас.