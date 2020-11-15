Даниил Медведев – об Итоговом турнире: концентрацию нужно сохранять с самого начала

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об Итоговом турнире ATP, который стартовал сегодня, 15 ноября, в Лондоне.



«Любой турнир имеет значение. Мне удалось выиграть все матчи, которые я провёл в Париже. Я смог показать хороший теннис, поэтому сейчас я уверен в себе.



Но иногда даже хорошей игры может оказаться недостаточно. В важные моменты нужно быть очень цепким, чего мне хватало в прошлом году. В этот раз всё должно быть иначе.



Это единственный турнир в году, где проводятся игры сразу с кем-то из топ-10. Концентрацию нужно будет сохранять с самого начала», — приводит слова Медведева Tennis Head.



Напомним, Даниил второй год подряд квалифицируется на Итоговый турнир. Он выступит в группе «Токио» с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом. Завтра, 16 ноября, в первой игре он сыграет со Зверевым.

Медведева и Рублёва развели по разным группам. Будет ли на Итоговом турнире русский финал? По результатам жеребьёвки Медведев попал в квартет с Джоковичем, а Рублёв – с Надалем.