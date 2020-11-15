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Арина Соболенко выиграла турнир в Линце

Арина Соболенко выиграла турнир в Линце
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисист Арина Соболенко одержала победу в финале турнира WTA в Линце (Австрия). В решающем матче она победила бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 44 минуты.

Соболенко 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Мертенс подала 3 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и использовала 2 шанса из 8 взять подачу соперницы.

Напомним, благодаря победе в полуфинале над чешкой Барборой Крейчиковой Арина гарантировала себе возвращение в топ-10. Оттуда она вытеснит 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс, которая в данный момент занимает 10-е место в рейтинг-листе WTA.

Турнир в Линце стартовал 9 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 225 500.

Линц. Финал
15 ноября 2020, воскресенье. 17:10 МСК
Арина Соболенко
11
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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