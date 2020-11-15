Арина Соболенко выиграла турнир в Линце

Белорусская теннисист Арина Соболенко одержала победу в финале турнира WTA в Линце (Австрия). В решающем матче она победила бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 44 минуты.
Соболенко 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Мертенс подала 3 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и использовала 2 шанса из 8 взять подачу соперницы.
Напомним, благодаря победе в полуфинале над чешкой Барборой Крейчиковой Арина гарантировала себе возвращение в топ-10. Оттуда она вытеснит 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс, которая в данный момент занимает 10-е место в рейтинг-листе WTA.
Турнир в Линце стартовал 9 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 225 500.
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