Колхоф и Мектич обыграли пару Кравиц/Мис на старте Итогового турнира ATP

В стартовом матче Итогового турнира ATP в Лондоне в парном разряде нидерландский теннисист Уэсли Колхоф, выступающий в паре с хорватом Николой Мектичем, со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 10:7 переиграл немцев Кевина Кравица и Андреаса Миса. Встреча продолжалась 2 часа и 6 минут.
Колхоф и Мектич совершили 3 эйса, 5 раз ошибались на подаче и реализовали 2 брейк-пойнта из 8. Кравиц и Мис 5 раз подали навылет, совершили одну двойную ошибку и использовали 2 шанса из 2 взять подачу соперников.
Напомним, 8 октября 2020 года голландец и хорват встречались с Карвицом и Мисом в полуфинале Открытого чемпионате Франции. Тогда победу со счётом 6:3, 7:5 одержали немцы, которые в итоге и выиграли турнир. В финальной игре они победили бразильца Бруно Суареса и хорвата Мате Павича.
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