Новак Джокович официально объявлен первой ракеткой мира по итогам года

Tennis TV на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовал видео, посвящённое теннисисту Новаку Джоковичу, – серб по итогам сезона в шестой раз стал первой ракеткой мира. До этого он добивался подобного результата по итогам 2011, 2012, 2014, 2015 и 2018 годов.

На видео демонстрируются все случаи, когда Новак поднимал трофей первой ракетки мира над головой.

Видео можно посмотреть на странице Tennis TV в «Инстаграме». Права принадлежат АТР.

33-летний Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира по итогам года в истории. Серб — 17 кратный победитель турниров «Большого шлема». Он восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на «Ролан Гаррос». В 2020 году Новак Джокович стал победителем Australian Open.