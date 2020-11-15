Тим стартовал на Итоговом турнире АТР с победы над Циципасом

Сегодня, 15 ноября, в стартовой игре Итогового турнира ATP в Лондоне австрийский теннисист Доминик Тим встречался с греком Стефаносом Циципасом. Победу со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 одержал австриец. Поединок продолжался 2 часа и 18 минут.



Тим 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Циципас подал 8 эйсов, 1 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 3 взять подачу соперника.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию стартовой игры Тим – Циципас на Итоговом турнире в Лондоне.

По итогам жеребьёвки австрийский теннисист попал в группу «Лондон», где сыграет ещё два поединка. Тим встретится с испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Андреем Рублёвым.



Напомним, Тим и Циципас уже встречались в финале Итогового турнира в прошлом году. Со счётом 6:7, 6:2, 7:6 победил Циципас. Соревнования в Лондоне завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн.