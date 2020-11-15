Новак Джокович: немыслимо, что мне удалось в шестой раз закончить год на первом месте

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после официального объявления о том, что он завершил непростой 2020 год в статусе первой ракетки мира.
«Я очень счастлив. Это был странный год для каждого из нас. Перерыв в шесть месяцев. Затем мы перезапустили сезон в августе, и я продолжил с того места, на котором остановился до локдауна. И отлично прошёл этот отрезок.
Я очень доволен тем, как всё прошло. Должен сказать огромное спасибо моей команде за то, что поддержали меня в трудные минуты и верили в меня. Это венец всех достижений года. Просто немыслимо, что мне удалось в шестой раз закончить год на первом месте.
Конечно, я очень горд, но в то же время у меня смешанные эмоции из-за того, что происходит в мире. Я не могу игнорировать это, хотя я достиг одной из самых больших целей в спорте. Я чувствую, что многие люди в мире испытывают трудности, и всем сердцем переживаю за них», — приводит слова Джоковича Atp Tour.
В этом сезоне Новак завоевал четыре титула. Кроме того, 33-летний серб стал самой возрастной первой ракеткой мира по итогам года в истории.
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