Финалист Уимблдона порассуждал о перспективах Андрея Рублёва на Итоговом турнире

Заслуженный мастер спорта СССР, финалист Уимблдона Александр Метревели оценил перспективы Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP в Лондоне.



«Удобно ли Рублёву стартовать игрой с Надалем? Это будет круговой турнир, поэтому никаких шансов в случае неудачи он не потеряет. Рублёв вполне может стать вторым, хотя и на первое место шансы есть. Я бы сказал, что Надаль играет сейчас не лучшим образом, судя по последним выступлениям.



Рублёв прибавил по всем статьям. В нём появилась уверенность, он стал гораздо стабильнее, перестал ошибаться так, как раньше. Благодаря этому Рублёв в текущем году выиграл больше всех турниров. Результаты говорят о том, что он в хорошей форме и хорошо играет. Я думаю, что сейчас хорошие шансы будут как раз у Медведева, выигравшего «Мастерс» в Париже, и у Рублёва, который здорово играет весь сезон», — приводит слова Метревели Russia Today.



Сегодня, 15 ноября, Андрей дебютирует на Итоговом турнире АТР в Лондоне. В первом матче он сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Помимо Надаля в группе с Рублёвым выступают австриец Доминик Тим и грек Стефанос Циципас.

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