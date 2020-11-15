Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Финалист Уимблдона порассуждал о перспективах Андрея Рублёва на Итоговом турнире

Финалист Уимблдона порассуждал о перспективах Андрея Рублёва на Итоговом турнире
Теннис / ATP 0

Заслуженный мастер спорта СССР, финалист Уимблдона Александр Метревели оценил перспективы Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP в Лондоне.

«Удобно ли Рублёву стартовать игрой с Надалем? Это будет круговой турнир, поэтому никаких шансов в случае неудачи он не потеряет. Рублёв вполне может стать вторым, хотя и на первое место шансы есть. Я бы сказал, что Надаль играет сейчас не лучшим образом, судя по последним выступлениям.

Рублёв прибавил по всем статьям. В нём появилась уверенность, он стал гораздо стабильнее, перестал ошибаться так, как раньше. Благодаря этому Рублёв в текущем году выиграл больше всех турниров. Результаты говорят о том, что он в хорошей форме и хорошо играет. Я думаю, что сейчас хорошие шансы будут как раз у Медведева, выигравшего «Мастерс» в Париже, и у Рублёва, который здорово играет весь сезон», — приводит слова Метревели Russia Today.

Сегодня, 15 ноября, Андрей дебютирует на Итоговом турнире АТР в Лондоне. В первом матче он сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Помимо Надаля в группе с Рублёвым выступают австриец Доминик Тим и грек Стефанос Циципас.

«Победив в Москве, я вздохнул с облегчением». Прорыв Рублёва начался с Кубка Кремля
Как на московском турнире зажигались звёзды и за какой клуб КХЛ болеет швейцарец Марк Россе.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020