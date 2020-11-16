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Надаль – о победе над Рублёвым в Лондоне: добиться успеха мне помогла подача

Надаль – о победе над Рублёвым в Лондоне: добиться успеха мне помогла подача
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы на Итоговом турнире над россиянином Андреем Рублёвым. Поединок продолжался 1 час и 18 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу испанца.

«Сегодня было непросто, как и всегда на этом турнире. Хочу отметить Андрея. У него потрясающий сезон. Это важная победа для меня. Сегодня я вышел на корт с целью играть в свой теннис.

Во многом добиться успеха мне помогла подача. Также отметил бы, что использовал шансы на приёме. Очень доволен этой победой. Впереди тяжёлая игра против Доминика. Но то, что я сегодня выиграл в двух сетах, однозначно мне поможет», — сказал испанец после окончания матча в эфире Eurosport 1.

Соревнования в столице Великобритании завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.

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