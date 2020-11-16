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Рублёв — о поражении в матче с Надалем: плохо подавал, потому что нервничал

Рублёв — о поражении в матче с Надалем: плохо подавал, потому что нервничал
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о поражении в матче с испанцем Рафаэлем Надалем на Итоговом турнире. Поединок продолжался 1 час и 18 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу испанца.

«В целом я не очень хорошо подавал, потому что нервничал — и это нормально. Во втором сете я расслабился и стал подавать намного лучше. Потом игра поменялась, но было уже слишком поздно», — приводятся слова Рублёва в «твиттере» Tennis Majors.

Напомним, по итогам жеребьёвки Андрей попал в группу «Лондон», где сыграет ещё два поединка. Рублёв встретится с австрийцем Домиником Тимом и Стефаном Циципасом из Греции, который является действующим чемпионом турнира.

Соревнования в столице Великобритании завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.

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