Матч Рублёва и Ципипаса 17 ноября начнётся не ранее 23:00 мск

Стало расписание матчей вторника, 17 ноября на Итоговом турнире АТР в Лондоне.

В 15:00 мск начнётся матч в парном разряде Лукаш Кубот/Марсело Мело — Кевин Кравиц/Андеас Мис. Не ранее 17:00 мск стартует поединок между испанцем Рафаэлем Надаем и австрийцем Домиником Тимом. 21:00 мск — время начала встречи Раджив Рам/Джо Солсбери, а не раньше 23:00 мск на корт выйдут россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Ципипас, сообщает в своём «твиттере» журналист Николаус Финк.

В третьем поединке на турнире Рублёв сыграет с Домиником Тимом.

Соревнования в столице Великобритании завершатся 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 5,7 млн. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.