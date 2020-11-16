Все австралийские турниры состоятся в Мельбурне

Январские турниры, который должны были состояться в Брисбене, Аделаиде и Хобарте, а также командный ATP Cup в 2021 году пройдут в Мельбурне, месте постоянной дислокации Открытого чемпионата Австралии, сообщает Punto de Break.



Теннисисты должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин, однако во время этого карантина игроки получат возможность тренироваться.



Ожидается, что точный календарь этой части сезона станет известен ближе к концу Итогового турнира ATP.

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