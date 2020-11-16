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Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA. Серена Уильямс покинула десятку

Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA. Серена Уильямс покинула десятку
Теннис / WTA 0

В обновлённом рейтинге WTA от 16 ноября белорусская теннисистка Арина Соболенко, выигравшая турнир в Линце, поднялась на 10-ю строчку, вытеснив из десятки американку Серену Уильямс.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию.

Рейтинг WTA. 16 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 4220.
11 (10). Серена Уильямс (США) — 4080.

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...
60 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
71 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 985...
93 (95). Варвара Грачёва (Россия) — 798...
100 (100). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

Арина Соболенко: очень счастлива, что заканчиваю сезон с титулом
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