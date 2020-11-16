Рублёв — о поражении от Надаля: к сожалению, мало играю с топ-теннисистами

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил поражение Рафаэлю Надалю в дебютном для себя матче на Итоговых чемпионата АТР отсутствием опыта в игре с топ-теннисистами тура.

«Я действительно почти не играю против топ-игроков, другие теннисисты чаще с ними встречаются. Сегодня я сыграл свой второй матч против Рафы Надаля, лишь однажды играл с Федерером. Всего три матча против лучших игроков. У меня не так уж и много опыта, поэтому чем чаще я буду играть против них, тем лучше я буду выступать с каждым разом», — цитирует Рублёва Tennis Head.

При двух встречах с Надалем и одном матче с Федерером Рублёву никогда не доводилось играть против действующей первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию встречи Надаля и Рублёва.

Рублёв в дебютном матче на Итоговом турнире АТР уступил Надалю