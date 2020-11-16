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Касаткина поделилась фотографией с барселонского пляжа

Касаткина поделилась фотографией с барселонского пляжа
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась фотографией с пляжа в Барселоне в период подготовки к следующему сезону в элитном женском туре.

«Воскресный мате у пляжа, после первой недели предсезонки», — написала Касаткина в своём «инстаграме».

23-летняя россиянка занимает 71-ю строчку в обновлённом рейтинге WTA, её высшая позиция в карьере — 10 место. Свой последний матч Касаткина сыграла на турнире в Остраве, где уступила американке Дженнифер Брэйди.

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