Рублёв — о матче с Надалем: Рафе не нужно играть столько турниров, сколько мне

Вторая ракетка России Андрей Рублёв объяснил поражение от Рафаэля Надаля и рассказал о предшествующих Итоговому чемпионату турнирах в АТР туре.

«В Лондон я приехал свежим и смог отдохнуть пару дней. Затем всего несколько дней тренировался.

Скорее всего, дело в опыте. Рафа — один из лучших игроков, поэтому он побеждает на «Больших шлемах», выигрывает «Мастерс», и у него в целом нет необходимости играть столько турниров, сколько мне.

В моём же случае всё иначе. Мне нужно было бороться за своё место в рейтинге, поэтому я так много играл в те недели", — приводит слова Рублёва Tennis Head.

Российский теннисист потерпел поражение от Рафаэля Надаля в своём дебютном матче на Итоговом Чемпионат АТР со счётом 6:3 6:4. Поединок продолжался 1 час и 18 минут.