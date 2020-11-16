Тарпищев: думаю, следующие матчи Рублёва пройдут лучше

Капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев высказался по поводу поражения Андрея Рублёва в дебютном матче россиянина на Итоговом чемпионате АТР с Рафаэлем Надалем.

«Это первый турнир. Естественно, был стресс и ответственность. Рублёв начал неудачно подавать, думаю, следующие матчи пройдут лучше, вспомните Медведева в прошлом году — то же самое было. Почему плохо шла первая подача? Нервы, люди же не железные. Рублёву психологически сложно было играть в столь ответственном матче. Но ничего страшного нет, это надо пережить. Ко второй партии он уже выигрывал, но Надаль очень уверенно подавал.



Шансы сейчас приблизительно у всех одинаковые. Здесь стоит вопрос состояния, надо забыть этот матч и идти дальше. С Циципасом будет равная игра», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Итоговый чемпионат АТР начался в Лондоне 15 ноября. В соревнованиях принимают участие два российских теннисиста — Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Тарпищев — об Итоговом турнире: надеемся, что хотя бы один наш теннисист будет в финале