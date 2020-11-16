Надаль: мне искренне жаль Рублёва

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль выразил мнение о выигранном у Андрея Рублёва матче в рамках первого раунда группового этапа Итогового чемпионата АТР.
«В Лондоне трудна каждая игра, потому что здесь ты сражаешься с лучшими из лучших.
Для меня это потрясающее начало, но мне искренне жаль Рублёва. Я желаю ему всего наилучшего в этих соревнованиях. Андрей смог выиграть много титулов в этом сложном сезоне, так что это очень важная победа для меня", — цитирует Надаля Daily Express.
Матч Рублёва и Надаля продолжался 1 час и 18 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу испанца. В следующем матче Итогового чемпионата вторая ракетка мира сразится с австрийцев Домиником Тимом, который в свою очередь победил в первом раунде грека Стефаноса Циципаса.
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