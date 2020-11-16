Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кирьос выложил две фотографии с возлюбленной

Кирьос выложил две фотографии с возлюбленной
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал две фотографии с отдыха, который он проводит со своей девушкой Кьаррой Пассари.

«Не воспринимаю эти дни как должное», — написал в своём «инстаграме» Кирьос.

Фото доступно в «инстаграме» Ника Кирьоса.

Ранее Кирьос состоял в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской, однако 11 мая россиянка объявила о расставании. По словам самого Кирьоса, совсем недавно он переживал депрессию, из-за которой не мог полноценно общаться с людьми и покидать дом.

Бывшая 13-я ракетка мира Кирьос расположился на 45-й строчке обновлённого рейтинга АТР. Австралиец отказался от участия в последний трёх крупных турнирах: он пропустил «Мастерс» в Цинциннати, US Open и «Мастерс» в Париже.

Пока Калинская пыталась приручить крокодила, Кирьос нашёл новую подружку
Головин показала детскую фотографию с Курниковой, а Касаткина сыграла в теннис с футболистом «Барселоны».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020