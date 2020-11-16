Кирьос выложил две фотографии с возлюбленной

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал две фотографии с отдыха, который он проводит со своей девушкой Кьаррой Пассари.

«Не воспринимаю эти дни как должное», — написал в своём «инстаграме» Кирьос.

Фото доступно в «инстаграме» Ника Кирьоса.

Ранее Кирьос состоял в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской, однако 11 мая россиянка объявила о расставании. По словам самого Кирьоса, совсем недавно он переживал депрессию, из-за которой не мог полноценно общаться с людьми и покидать дом.

Бывшая 13-я ракетка мира Кирьос расположился на 45-й строчке обновлённого рейтинга АТР. Австралиец отказался от участия в последний трёх крупных турнирах: он пропустил «Мастерс» в Цинциннати, US Open и «Мастерс» в Париже.