Кирьос выложил две фотографии с возлюбленной
Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал две фотографии с отдыха, который он проводит со своей девушкой Кьаррой Пассари.
«Не воспринимаю эти дни как должное», — написал в своём «инстаграме» Кирьос.
Фото доступно в «инстаграме» Ника Кирьоса.
Ранее Кирьос состоял в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской, однако 11 мая россиянка объявила о расставании. По словам самого Кирьоса, совсем недавно он переживал депрессию, из-за которой не мог полноценно общаться с людьми и покидать дом.
Бывшая 13-я ракетка мира Кирьос расположился на 45-й строчке обновлённого рейтинга АТР. Австралиец отказался от участия в последний трёх крупных турнирах: он пропустил «Мастерс» в Цинциннати, US Open и «Мастерс» в Париже.
Пока Калинская пыталась приручить крокодила, Кирьос нашёл новую подружку
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