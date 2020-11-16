Руседски: карьера Федерера под большим вопросом

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказал мнение, что теннисное будущее Роджера Федерера находится под вопросом из-за травм и отсутствия формы.

«Нет причин, по которым Надаль и Джокович не будут на высоте ещё два-четыре года, но дальнейшая карьера Федерера под большим вопросом. Играть осталось ещё максимум один год. Может ли он выиграть Уимблдон? Олимпиаду? Он не заглядывает больше, чем на год вперёд, особенно после перенесенных операций на коленях. Нам не вернуть того парня из 2017 года. Время неумолимо», — цитирует Руседски Tennis World USA.

Ранее тренер Федерера Иван Любичич рассказал, что восстановление швейцарца опережает сроки, и он сможет вернуться на корты элитного мужского тура в следующем сезоне.