Премьер штата Виктория ответил на предложение принять все австралийские турниры

Премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс высказался по поводу переноса всех теннисных турниров Австралии в его штат.

«Говорить о том, что всё готово к проведению турниров в Виктории, неправильно. План по переносу соревнований в штат совсем не налажен.

Над этими вопросами нужно работать методично. Это потрясающее по значимости событие, но избежать третьей волны коронавируса, возможно, даже более важно. Министерство здравоохранения должно подписать все эти соглашения", — цитирует Эндрюса The Age.

Ранее директор Australian Open Крэйг Тили сказал, что есть возможность провести соревнования в штате Виктория, в числе которых значатся и новые австралийские турниры, планировавшиеся в Брисбене, Перте, Аделаиде, Канберре и Хобарте.