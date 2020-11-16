Александрова: надеюсь, 2021 год будет классным

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от сезона-2020 в элитном женском туре.

«2020-й был очень сложный. Впереди работа над ошибками и подготовка к австралийским турнирам. Спасибо всем тем, кто поддерживал меня после побед, и особенно тем, кто делал это, несмотря на неудачные выступления. Надеюсь, 2021-й будет классный!» — написала Александрова в своём «инстаграме».

26-летняя Александрова является 33-й ракеткой мира в обновлённом рейтинге WTA, высшая её позиция — 25-я строчка. В сезоне-2020 россиянка выиграла первый титул на турнирах WTA в карьере — в финале соревнований в Шэньчжэне она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:4. На недавно прошедшем турнире в Линце Александрова дошла до полуфинала, где проиграла в матче с бельгийкой Алисе Мертенс со счётом 6:2, 1:6, 5:7.