Александрова: надеюсь, 2021 год будет классным

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от сезона-2020 в элитном женском туре.
«2020-й был очень сложный. Впереди работа над ошибками и подготовка к австралийским турнирам. Спасибо всем тем, кто поддерживал меня после побед, и особенно тем, кто делал это, несмотря на неудачные выступления. Надеюсь, 2021-й будет классный!» — написала Александрова в своём «инстаграме».
26-летняя Александрова является 33-й ракеткой мира в обновлённом рейтинге WTA, высшая её позиция — 25-я строчка. В сезоне-2020 россиянка выиграла первый титул на турнирах WTA в карьере — в финале соревнований в Шэньчжэне она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:4. На недавно прошедшем турнире в Линце Александрова дошла до полуфинала, где проиграла в матче с бельгийкой Алисе Мертенс со счётом 6:2, 1:6, 5:7.
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