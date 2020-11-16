Свитолина: мечтаю об избавлении от залежавшихся жирков без походов в тренажёрный зал

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в своём «инстаграме» опубликовала новое фото и поделилась мечтами.
«Мечтаю о путешествиях. Ну а если честно, то я мечтаю об избавлении от залежавшихся жирков без походов в тренажёрный зал», — написала Свитолина.
В комментарии украинская телеведущая Леся Никитюк написала: «Ты не знаешь, что такое жир». Элина ответила: «Уже знаю».
В нынешнем сезоне Свитолина провела 30 матчей, в которых одержала 21 победу. В её активе два завоёванных титула — на турнирах в Страсбурге (Франция) и Монтеррее (Мексика). За карьеру 26-летняя уроженка Одессы завоевала 15 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Элина завершила сезон поражением в матче с Марией Саккари из Греции во втором круге турнира в Остраве — 3:6, 3:6.
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