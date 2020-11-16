Джокович стартовал на Итоговом чемпионате АТР с победы над Шварцманом

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В первом матче группы «Токио» Джокович разгромил дебютанта соревнований, аргентинца Диего Шварцмана, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Джокович подал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Шварцман 1 раз подал навылет, однажды ошибся на подаче и взял 1 подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Диего Шварцман в Лондоне.

Также в группе «Токио» выступают россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев. Их встреча состоится сегодня, 16 ноября, позднее.

Итоговый чемпионат АТР 2019 года выиграл грек Стефанос Циципас, который в финале одолел австрийца Доминика Тима со счётом 6:7, 6:2, 7:6. В 2020 году оба теннисиста выступают в группе «Лондон».