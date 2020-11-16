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Шварцман объяснил, почему не сумел обыграть Джоковича на Итоговом турнире АТР

Шварцман объяснил, почему не сумел обыграть Джоковича на Итоговом турнире АТР
Теннис / ATP 0

Дебютант Итогового турнира АТР аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал поражение в стартовом матче соревнований. Шварцман уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 2:6.

«Играть против Новака всегда сложно. По-моему, когда он показывает свой лучший теннис, то мяч после его ударов может оказаться абсолютно в любой точке корта. Невероятно трудно увидеть или предугадать, что именно он собирается сделать, и постараться взять очки. Он демонстрирует весь свой огромный талант, когда ему удаётся быстро перемещать мяч по всему корту», — приводит слова Шварцмана пресс-служба АТР.

Шварцман стал первым аргентинским участником Итогового турнира АТР в одиночном разряде с 2013 года, когда в финале восьми сильнейших выступал Хуан-Мартин дель Потро.

Джокович стартовал на Итоговом чемпионате АТР с победы над Шварцманом
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